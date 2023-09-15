وزير التجارة يُستقبل من قبل رئيس الحكومة التونسي

استعرض معه أبرز مخرجات اللجنة التجارية المشتركة...

استعرض وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الجمعة، مع رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشّاني، أبرز مخرجات اللجنة التجارية المشتركة.

وهذا على هامش استقبال رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشّاني، لوزير التجارة بمقر قصر الحكومة التونسية، حسب بيان وزارة التجارة.

ويأتي هذا اللقاء على هامش انعقاد اللجنة التجارية المشتركة بتونس يومي 14 و15 سبتمبر الجاري، حيث نقل الوزير تحيات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى أخيه رئيس الحكومة التونسي.

كما “نوه رئيس الحكومة بعلاقات التعاون المثمرة والمتميزة بين تونس والجزائر والتي تستند إلى روابط الأخوة وحسن الجوار”، يضيف البيان.

“والرغبة المتواصلة في إرساء شراكة استراتيجية ومتضامنة قوامها المصلحة المشتركة للشعبين، مثل أكد عليها قادة البلدين”.

وفي الأخير، كان اللقاء “فرصة للحديث عن التحضير للجنة العليا التي سيرأسها الوزير الأول ورئيس الحكومة التونسي”.