زيتوني يُسلم ملفات التجارة الخارجية لمحمد بوخاري

تسلم محمد بوخاري، الثلاثاء، مهامه كوزير للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، بموجب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وبموجب نفس التعديل الوزاري، عين الطيب زيتوني، الذي كان يشغل منصب وزير التجارة وترقية الصادرات، كوزير للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ليتم بهذا فصل محفظة التجارة الخارجية عن التجارة الداخلية.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بمقر الوزارة، بحضور إطاراتها وممثلي المؤسسات تحت الوصاية.

وفي كلمته بالمناسبة, تقدم زيتوني بشكره إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تجديده الثقة في شخصه، و”على مساعيه المستمرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال إعادة هيكلة السوق الوطنية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية،, تجسيدا لالتزاماته الانتخابية، وهو ما يتجلى في تخصيص وزارة للتجار الداخلية وضبط السوق”.

وهنأ زيتوني الوزير الجديد متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة كوزير للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والتي “قطعت فيها أشواطا معتبرة بتوجيهات من رئيس الجمهورية”.

وبدوره، توجه بوخاري بالشكر لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعت في شخصه لتقلد هذا المنصب, مؤكدا سعيه والعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قصد تحقيق التزامات رئيس الجمهورية عن طريق وضع خارطة طريق وتجسيدها، خصوصا ما تعلق بتحقيق التنوع الاقتصادي والابتعاد عن التبعية للمحروقات والمحافظة على التوازنات المالية للبلاد.

وكان بوخاري يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، قبل أن يعين الاثنين في منصبه الجديد.

ويُعد بوخاري استاذ جامعي وخبير معتمد لدى العديد من المنظمات الدولية، من مواليد 1973 بالجزائر العاصمة، متزوج وأب لطفلين, وحاصل على شهادة دكتوراه في الاقتصاد بروسيا، إلى جانب عدة شهادات أخرى.