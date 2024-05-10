زيت الزيتون الجزائري “ذهبية” يفتك جائزتين دوليتين

توجت علامة “ذهبية” لمنتوج زيت الزيتون بعين وسارة بميداليتين ذهبيتين في مسابقتين دوليتين نظمتا بكل من سويسرا والدنمارك.

وأوضح المستثمر الفلاحي وصاحب علامة “ذهبية”، حكيم عليليش في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا التتويج جاء عقب مشاركة علامته خلال الأسبوع الجاري في مسابقات دولية خاصة بجودة زيت الزيتون الخالص، حيث تم الحصول على ميدالية ذهبية في المسابقة الدولية الأوروبية لأحسن زيت زيتون بجنيف (سويسرا)، وميدالية ذهبية ثانية في منافسة أخرى نظمت بكوبنهاغن (الدنمارك).

ويشرف على هذه المنافسات الدولية خبراء تذوق عالميون، يختارون عينات من زيت الزيتون الخالص ذو الجودة العالية و الذي يتطابق مع المقاييس العالمية المعروفة و التي تؤكدها أيضا النتائج المخبرية الدقيقة، يضيف ذات المستثمر.

وكانت ذات العلامة قد تحصلت في العام الماضي على عدة تتويجات بكل من طوكيو (اليابان) وأوسلو (النرويج) و بتركيا و بأثينا (اليونان) وبالولايات المتحدة الأمريكية وبدبي (الامارات).