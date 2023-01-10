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الجزائر

زيت الزيتون الجزائري يسوق عبر 19 بلدا

الشروق أونلاين
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زيت الزيتون الجزائري يسوق عبر 19 بلدا
ح.م

أكد وزير التجارة كمال رزيق، الثلاثاء، أن مادة زيت الزيتون الجزائرية تصدر إلى 19 بلدا، وهو رقم دون المستوى نظرا للإمكانيات التي تحوزها الجزائر في هذه الشعبة يقول الوزير.

وفي كلمة له خلال إشرافه على إطلاق فعاليات الأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير زيت الزيتون ومشتقاتهه، قال رزيق إن الجزائر سجلت تصدير 600 ألف لتر من مادة زيت الزيتون خلال سنة 2021 وهذا نحو 19 بلد، ومن طرف 78 شركة مصدرة أي ما يعادل مبلغ 2 مليون دولار .

واعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن هذه الأرقام دون المستوى نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تحوز عليها الجزائر، مؤكدا أنه يمكن مضاعفة بكثير إذا تم استغلال نقاط القوة ومعالجة المشاكل والمعيقات.

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