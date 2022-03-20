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زيت الزيتون: ستة منتجين جزائريين يتوجون بالذهب في مسابقة دولية بدبي

الشروق أونلاين
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زيت الزيتون: ستة منتجين جزائريين يتوجون بالذهب في مسابقة دولية بدبي
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 تحصل ستة منتجين جزائريين على ميدالية ذهبية في المسابقة الدولية لزيت الزيتون التي جرت بدبي (الامارات العربية المتحدة).

اما علامات زيت الزيتون التي فازت بالميدالية الذهبية في هذه الطبعة من المسابقة التي خصصت لزيت الزيتون المبكر فهي “بغلية، ذهبية، شريفة، الاصيلة، السهبية والاربعاء للزيتون”.

وقد توج بالذهب في المجموع 142 مشاركا يمثلون 15 بلدا.

في هذا الصدد، اجتمعت لجنة تحكيم تتكون من مختصين من عديد الجنسيات لتقييم انواع الزيوت حسب ثمارها ورائحتها وكثافتها وتوازنها, حسبما اكده المشرفون على هذه التظاهرة.

ويتحصل المشاركون على نقاط لتحديد فوزهم حيث ان زيت الزيتون الذي يحصل على نقاط ما بين 80 و 100 يتوج بميدالية ذهبية, اما من 70 الى 80 نقطة فيحصل على ميدالية فضية والزيت الذي يحصل على اقل من 70 نقطة لا يحصل على أي ميدالية.

كما يمكن للفائزين تسويق منتوجهم على مواقع الانترنت الخاصة بمنظمي المسابقة وكذا على شبكة من المحلات الفاخرة عبر العالم.

تجدر الاشارة الى ان المسابقة الدولية لزيت الزيتون بدبي تنظم مسابقتين سنويا, الاولى في شهر فبراير وتخص زيت الزيتون المبكر والثانية في شهر يونيو لزيت الزيتون الممتاز.

وقد شارك في الطبعات الاربع من التظاهرة  اكثر من 1400 منتج توج منهم 450.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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