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الجزائر

زيت الزيون الجزائري يسوق عبر 19 بلدا

الشروق أونلاين
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زيت الزيون الجزائري يسوق عبر 19 بلدا
ح.م

أكد وزير التجارة كمال رزيق، الثلاثاء، أن مادة زيت الزيتون الجزائرية تصدر إلى 19 بلدا، وهو رقم دون المستوى نظرا للإمكانيات التي تحوزها الجزائر في هذه الشعبة يقول الوزير.

وفي كلمة له خلال إشرافه على اطلاق فعاليات الأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير زيت الزيتون ومشتقاتهه، قال رزيق إن الجزائر سجلت تصدير 600 ألف لتر من مادة زيت الزيتون خلال سنة 2021 وهذا نحو 19 بلد، ومن طرف 78 شركة مصدرة أي ما يعادل مبلغ 2 مليار دولار .

واعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن هذه الأرقام دون المستوى نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تحوز عليها الجزائر، مؤكدا أنه يمكن مضاعفة هذا الرقم إذا تم استغلال نقاط القوة ومعالجة المشاكل والمعيقات.

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