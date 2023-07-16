زيت زيتون جزائري يفتك برونزية بمسابقة موناكو

علامة "مفتاح" تتألق من بين 200 عينة مشاركة

توج زيت زيتون جزائري من بلدية سطارة بولاية جيجل تحت علامة “مفتاح” بالميدالية البرونزية، في مسابقة “أساتذة زيت الزيتون 2023” بمونتي كارلو “موناكو” للزيت البكر الممتاز.

وأفاد رابح مفتاح، ممثل العلامة التجارية لزيت الزيتون “مفتاح” لـ”الشروق”، بأن التتويج جاء خلال نهائي مسابقة أساتذة زيت الزيتون العالمية بموناكو شهر جوان الماضي.

ولفت رابح مفتاح إلى أن التتويج جاء رغم مشاركة 210 عينة من زيت الزيتون من 20 دولة، موضحا أن الزيت الجزائري جرى تذوقه من طرف 13 خبيرا من عديد الدول، على غرار إيطاليا وإسبانيا واليونان والشيلي ودول أخرى.

ووفق المتحدث، فإن مزرعة أشجار الزيتون متواجدة بمنطقة تاياراو بأعالي بلدية سطارة بأقصى جنوب شرق ولاية جيجل، ويتم الاعتناء بها بشكل خاص، وكذلك عملية جني الزيتون وعصره تتم وفق طرق علمية مدروسة ما يضمن المحافظة على نوعية وجودة الزيت.

وعبر ممثل العلامة المتوّجة عن عزمه على مواصلة العمل مستقبلا لافتكاك تتويجات أخرى في مسابقات دولية، كما يعتزم ولوج عالم التصدير، في ظل وجود اتصالات مع متعاملين في إيطاليا وفرنسا والسعودية.

للإشارة، فقد تحصل زيت زيتون “مفتاح” على ميدالية فضية في باريس 2022 في إطار مسابقة أحسن زيوت العالم التي تنظمها وكالة تثمين المنتجات الراعية، فضلا عن ميدالية تشجيعية في المسابقة الوطنية لأحسن زيت زيتون بكر جزائري في 2021.