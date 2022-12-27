زيدان رفض عروض تدريب أربعة منتخبات

يوجد التقني زين الدين زيدان في مُفترق الطرق، وتلفّ الضّبابية مستقبله التدريبي.

ويبتعد زيدان (48 سنة) عن مجال التدريب منذ ماي 2021، تاريخ استقاله من الإشراف على نادي ريال مدريد الإسباني.

واستلم “زيزو” عروض تدريب منتخبات البرازيل وإسبانيا والبرتغال والصين، بعد اختتام فعّاليات كأس العالم 2022 بِقطر، لكنه رفضها. يقول الموقع الفرنسي “ميديا فوت” في تقرير له نشره بِهذا الشّأن، الثلاثاء.

ويُصرّ زيدان على وظيفة وحيدة وهي تدريب منتخب فرنسا، استنادا إلى المصدر المُشار إليه أعلاه.

وبرمج رئيس اتحاد فرنسا لِكرة القدم نوال لوغرايت لقاءً مع الناخب الوطني ديدييه ديشان يُعقد في مطلع جانفي المقبل. له صلة بِمستقل العارضة الفنية لِمنتخب “الديكة”.

وكان لوغرايت قد صرّح في تاريخ سابق بِأن بلوغ منتخب فرنسا نصف نهائي مونديال قطر (الهدف من المشاركة)، يجعل ديشان في رواق جيّد لِتمديد العقد التي تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر الحالي.

ويلقى لوغرايت دعما قويا من قبل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، الذي طالب اتحاد الكرة المحلّي بعد اختتام أطوار نهائي المونديال أمام الأرجنتين، بِتمديد عقد ديشان. فماذا يُريد زين الدين زيدان؟