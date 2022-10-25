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رياضة

زيدان: سأعود إلى التدريب قريبا جدّا

الشروق أونلاين
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زيدان: سأعود إلى التدريب قريبا جدّا
ح.م
زيدان مع تمثاله

لمّح نجم كرة القدم الفرنسي السابق زين الدين زيدان، إلى إمكانية عودته إلى التدريب، وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن ذلك قد يكون قريبا جدا.

كان ذلك على هامش مشاركته مساء الإثنين، في حفل تنصيب تمثاله الجديد في متحف “غريفين” في باريس.

ولدى سؤاله إن كان يشتاق إلى أجواء الملاعب، أجاب مدرب ريال مدريد السابق قائلا:”لا أبدا، لأني لست بعيدا (عن العودة)”. ليضيف:”فقط علينا الانتظار شيئا من الوقت”.

وتابع زيدان حسب ما نقلته صحيفة “ليكيب”:”سأعود قريبا، قريبا جدا. لكنني أستمتع بوقتي الآن”. وهنا ذكرت نفس الصحيفة بأن “زيزو” لم يستبعد الإشراف على المنتخب الفرنسي في تصريحات سابقة له.

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