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رياضة

زيدان عن بن زيمة: نحن أخوان نشترك في نفس الأصول الجزائرية

الشروق أونلاين
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زيدان عن بن زيمة: نحن أخوان نشترك في نفس الأصول الجزائرية
ح.م
بن زيمة يتوّج بالكرة الذهبية

يحبّ نجم كرة القدم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بن زيمة، مناداة مواطنه زين الدين زيدان بـ”الأخ الأكبر”، حسب ما ذكره زين الدين بمناسبة تتويج كريم بالكرة الذهبية، دون أن يغفل الإشارة إلى قدوم كلتا عائلتيهما من الجزائر.

وقال زيدان في تصريح لصحيفة “ليكيب” المتخصصة:”أعتبر نفسي أخا كبيرا لكريم. هذا ما نفضّل مناداة بعضنا به، الأخ الصغير والأخ الأكبر”.

وأضاف زيدان المتوّج بآخر كرة ذهبية للاعب فرنسي منذ 24 عاما:”لدينا نفس الخلفية تقريبًا، نشأنا في حي بسيط، ولم يكن كل شيء سهلاً بالنسبة لنا في البداية”.

مضيفا:”كنا شبابا من الضواحي، نحلم بأن نصبح لاعبي كرة قدم محترفين. وقد حققنا ذلك من خلال العمل الجاد”.

ليتابع قائلا:”لدينا بالفعل الكثير من الأشياء المشتركة، بما في ذلك أصولنا. إذ أن كلتا عائلتينا قدمت من الجزائر، من منطقة القبائل الصغرى، وقد تحدثنا عن هذا عدّة مرات”.

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