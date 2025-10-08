زيدان: كل أفراد عائلتي دعّموني لِتمثيل ألوان الجزائر

لوكا زيدان في تدريبات المنتخب الوطني بِمركز سيدي موسى، عشية الثلاثاء.

أدلى حارس المرمى والوافد الجديد إلى بيت المنتخب الوطني الجزائري لوكا زيدان، بِانطباعات إعلامية عشية مواجهة الصومال في تصفيات كأس العالم 2026.

وفي أوّل مران له رفقة زملائه من “الخضر” بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران مساء الأربعاء، قال الحارس لوكا زيدان: “الجزائر هي بلد جدي وأبي، وأنا فخور بِكوني جزائريا. وأيضا سعيد بِوجودي هنا مع المنتخب الوطني للأكابر”.

وأضاف حامي عرين نادي غرناطة الإسباني البالغ من العمر 27 سنة: “العائلة بِأكملها دعّمتني للالتحاق بِالمنتخب الوطني الجزائري، خاصة جدي الذي أصرّ على ذلك. أنا مؤهّل لِارتداء زي الخضر وفخور بِذلك”.

وعن المنافسة في بيت “محاربي الصحراء” بِخصوص الحارس الأساسي، في ظل وجود زميلَيه “القديمَين” ألكسيس قندوز وأسامة بن بوط، قال زيدان: “وجود منافسة يعني أنّنا نمتلك منتخبا جيّدا”.

وختم تصريحاته يتحدّث عن دوره في حال تكليفه بمنصب الحراسة هذا الخميس: “تفكيري منصب على مواجهة الصومال. سأبذل أقصى المجهودات لِأكون مصدر فخر للشعب الجزائري”.

وسبق لِلوكا زيدان المشاركة مع أشبال وأواسط منتخب فرنسا، وساهم بِقوّة (حارس أساسي) مع الفئة الأولى في إحراز أصاغر “الديكة” كأس أوروبا في عام 2015.