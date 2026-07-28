زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا حتى 2030 خلفًا لديشان

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للمنتخب الفرنسي بعقد يمتد لأربع سنوات، خلفًا لديدييه ديشان، الذي أنهى مشواره مع “الديوك” عقب كأس العالم 2026.

وقال زيدان، خلال مراسم تقديمه بمقر الاتحاد الفرنسي، إن تدريب المنتخب الوطني كان الهدف الوحيد الذي سعى إليه خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن توليه المهمة يمثل “استمرارية وحلمًا تحقق”. وأضاف: “تلقيت عروضًا لتدريب أندية خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية، لكنني رفضتها جميعًا من أجل المنتخب الفرنسي”.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، أن زيدان سيقود المنتخب خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مشيرًا إلى أنه بدأ التواصل معه منذ فيفري 2025 لعرض مشروع قيادة المنتخب.

ويخلف زيدان المدرب ديدييه ديشان، الذي أشرف على المنتخب الفرنسي منذ عام 2012، وقاده للتتويج بلقب كأس العالم 2018، وبلوغ نهائي مونديال 2022، قبل أن يختتم مسيرته باحتلال المركز الرابع في كأس العالم 2026.

ويعد زيدان، البالغ من العمر 54 عامًا، أحد أبرز أساطير الكرة الفرنسية، إذ خاض 108 مباريات دولية، وقاد منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000.

وعلى الصعيد التدريبي، لم يسبق لزيدان أن قاد سوى نادي ريال مدريد، حيث أشرف عليه في فترتين بين عامي 2016 و2018، ثم بين 2019 و2021، وحقق معه إنجازًا تاريخيًا بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018.

وكان اسم زيدان مطروحًا منذ سنوات لخلافة ديشان، خاصة عقب مونديالي 2018 و2022، قبل أن يحسم الاتحاد الفرنسي قراره بتعيينه عقب نهاية مشوار المنتخب في مونديال 2026.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الفرنسي أول تجمع له تحت قيادة زيدان خلال شهر سبتمبر المقبل، استعدادًا لانطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون أول مباراة رسمية له أمام المنتخب التركي يوم 25 سبتمبر.