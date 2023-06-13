زيدان وزيت الزّيتون وطبّ الأعشاب!

يقول أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان إن زيت الزّيتون يُشكّل جزءا من طفولته بِمدينة مرسيليا الفرنسية.

وينتمي زيدان إلى مجتمع جزائري يُعظّم منافع زيت الزّيتون، خاصّة سكّان البوادي والأرياف، الذين يُصنّفونه في خانة الوصفة الطبيعية السّحرية المُعالجة لِكلّ الأمراض!

وأوضح “زيزو” أنه كان يستعمل زيت الزيتون لِتمسيد عضلاته، قبل وبعد كلّ مباراة كان يخوضها أيّام طفولته، وأيضا عند حلاقة شعره. مُشيرا إلى أن والده إسماعيل – الذي تربّى في الرّيف الجزائري – هو مَن زيّن له فضائل هذه الشجرة.

وفي سياق آخر، وبِخصوص جدل تدريبه لِمنتخب فرنسا بعد انتهاء منافسة كأس العالم 2022 بِقطر. قال زيدان في مقابلة صحفية أجراها مع المجلة الأمريكية “جي كيو” ونشرت تفاصيلها، الثلاثاء، إن الوقت لم يحن بعد لِتقلّد هذا المنصب.

وما زال زيدان بعيدا عن مجال التدريب منذ ماي 2021، تاريخ انتهاء مهمّته مع فريق ريال مدريد الإسباني. وبِهذا الصّدد، قال إنه لا ينزعج من طول هذه الفترة، لِأنّه دأب على أخذ قسط من الرّاحة بين الفينة والأخرى.

ووصفت المجّلة الأمريكية شخصية زين الدين زيدان، وقالت إنها تُختصَر في ثلاث كلمات لا تجدها عند غيره من نجوم الرياضة، وهي: التواضع، والتكتّم، والمثابرة.