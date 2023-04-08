زيدان ومورينيو وأنشيلوتي في “مجلس اليويفا”

قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إنشاء مجلس لكرة القدم يضم 20 شخصية، على رأسها الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وتمت المصادقة على إنشاء “مجلس اليويفا” في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في لشبونة في 4 أفريل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء هيئة استشارية لكرة القدم بهذا المستوى الرفيع.

وسيعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس “اليويفا” في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية يوم 24 أفريل.

وستكون مهمة المجلس اقتراح أفكار لتطوير القوانين أو تنظيم كرة القدم، والتي يمكن تحويلها بعد ذلك إلى “مشاريع قوانين”.

ويترأس المجلس صانع ألعاب نادي ميلانو الإيطالي السابق ومدير كرة القدم المحترفة في “يويفا” الحالي الكرواتي زفونيمير بوبان، وسيكون إلى جانبه الإيطالي روبرتو روسيتي رئيس حكام الهيئة.

وبالإضافة إلى بوبان وزيدان ومورينيو وأنشيلوتي، سيضم المجلس أسماء كبيرة أخرى في عالم الكرة المستديرة، على غرار الهولندي رونالد كومان، والدنماركي مايكل لاودروب.

كما يضم المجلس الحارس التشيكي السابق بيتر تشيك، والألمانيين يورغن كلينسمان ورودي فولر وفيليب لام، والبرتغالي لويس فيغو والإيطاليين باولو مالديني وفابيو كابيلو أو مدرب المنتخب الانجليزي الحالي غاريث ساوثغيت.