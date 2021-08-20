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رياضة

زيدان يتبرع بـ2 مليون يورو لضحايا الحرائق في الجزائر

سليم.ع
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زيدان يتبرع بـ2 مليون يورو لضحايا الحرائق في الجزائر

أكدت تقارير صحفية الجمعة، أن النجم زين الدين زيدان قرّر التبرع بمبلغ 2 مليون يورو لفائدة المتضررين من الحرائق التي مسّت الجزائر.

وأكدت صحيفة “ليكيب” و “أونز مونديال” الفرنسيتين، نقلا عن موقع “شوت أفريكا”، أن الدولي الفرنسي السابق، سيرسل المساعدة المالية، المقدرة بـ 2 مليون يورور عبر مؤسسة خيرية.

وبهذه المبادرة يكون النجم زين الدين زيدان، قد عبّر عن تمسكه بأصوله الجزائرية،وفي نفس الوقت تأثره الكبير، بالمنحة التي شهدتها الجزائر، جراء الحرائق المهولة التي عرفتها منطقة القبائل، ومناطق أخرى من الوطن.

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