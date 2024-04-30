زيدان يتوقع الفائز بموقعة أليانز آرينا بين الريال والبايرن

حذر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، الفريق الملكي من مواجهة بايرن ميونخ، بدوري أبطال أوروبا.

وقال الدولي الفرنسي السابق زيدان، في تصريحات لصحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية: “المواجهات التي خضناها مع بايرن كانت دائمًا رائعة. إنها المباريات التي نريد دائمًا أن نلعبها، لأنه فريق تنافسي، وقوي جدًا جدًا”.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على بايرن، مساء الثلاثاء، على ملعب أليانز آرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن مواجهة الليلة قال: ” لن يكون الأمر سهلا لريال مدريد، لكن في الوقت نفسه، الريال هو الريال”.

وأكدت الصحيفة أن زيدان يرجح كفة ريال مدريد أمام البايرن رغم أنه حذر كثيرا من قوة الفريق الألماني.

يذكر أن زيدان لعب ضد البايرن في دوري أبطال أوروبا عام 2002، وساهم في إقصائهم من البطولة التي حققها ريال مدريد في النهاية.