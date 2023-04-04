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رياضة

زيدان يحدد موعد عودته للتدريب

عمر سلامي
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زيدان يحدد موعد عودته للتدريب
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زين الدين زيدان

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قرر العودة من جديد إلى التدريب في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن زيدان أعلن الأمر بالفعل للمقربين منه ولفريق العمل الخاص به.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان اتخذ هذا القرار بعدما فقد الأمل في تدريب المنتخب الفرنسي عقب تجديد عقد المدرب ديدييه ديشان المدير الفني الحالي للديوك.

وأضافت “موندو ديبورتيفو” أن المدرب قد يعود من بوابة ريال مدريد أو من خلال نظيره باريس سان جيرمان لكن هذا يعتمد على عدة أمور.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد المدير الفني الحالي لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نهاية الموسم المقبل، لكنه من الممكن أن يرحل هذا الصيف، إذا لم يحقق دوري أبطال أوروبا.

ورحل زيدان ا عن صفوف ريال مدريد في جوان 2021 بعد موسم فاشل لم يحقق فيه البطولات رفقة الملكي.

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