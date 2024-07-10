زيدان يخلف ديشان؟ رئيس اتحاد الكرة الفرنسي يردّ

يترقّب الشارع الرياضي الفرنسي إنهاء مهام الناخب الوطني ديدييه ديشان، بعد العروض الفنية الباهتة والطّبق الكروي السّمج لـ “الزّرق” في بطولة أمم أوروبا نسخة ألمانيا 2026. فيما تطرح بعض الأوساط اسم التقني زين الدين زيدان بديلا له.

ويُدرب التقني ديشان (55 سنة) منتخب بلاده فرنسا، منذ انتهاء بطولة أمم أوروبا في صيف 2012. خلفا لِمواطنه لوران بلان.

وقال رئيس اتحاد الكرة الفرنسي المُؤقّت فيليب ديالو: “لا أرى أيّ سبب للتشكيك في عقده (ديشان). النتائج السابقة تتحدث عنه وقد تمّ تحقيق الأهداف. سيُواصل ديدييه مهمّته. سنتناقش معا في الأيام المقبلة لِتحليل بِشكل أكثر عمقا ما فاتنا خلال مباراة نصف النهائي، وما الذي كان سيسمح لنا بِالارتقاء إلى مستوى أعلى. خلال هذا الشهر، رأيت الكثير من الاحترافية والسعي لِتحقيق التميّز. يجب أن نُبقيَ المنتخب الفرنسي في هذا الاتجاه”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأربعاء: “يجب أن نتذكّر أنه في ديسمبر 2022 كنا في نهائي كأس العالم. وفي جويلية 2024، بلغنا نصف نهائي الأورو. العديد من الدول تحسد نتائجنا! حتى لو كان هناك إحباط اليوم لِعدم المُضيِّ قدما حتى النهاية، يجب علينا اتخاذ الخطوة اللازمة للوراء لِنرى أن أداء المنتخب الفرنسي يظل استثنائيا”.

واختتم فيليب ديالو يقول: “إن الوصول إلى الدور نصف النهائي هو دليل على الأداء العالي الذي يُظهر أن المنتخب الفرنسي لا يزال قادرا على المنافسة وبين نخبة الدول الكروية الكبرى. لكن لا يزال هناك طعم مرير هذا الصباح، لِأنّنا جميعا حلمنا بِمباراة نهائية في الـ 14 من جويلية، والتي كانت ستكون بِمثابة مكافأة رائعة للاعبين والجهاز الفني وجميع الفرنسيين الذين يتابعون هذا المنتخب”.

وهكذا سيبقى ديدييه ديشان مدرّبا لِمنتخب “الديكة” حتّى نهاية المونديال المقبل في صيف 2026. فيما يترقّب التقني زين الدين زيدان ومُشجّعوه قرارا مفاجئا قبل هذا التاريخ.