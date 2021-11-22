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رياضة

زيدان يرفض تدريب مانشستر يونايتد بسبب زوجته

سليم.ع
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زيدان يرفض تدريب مانشستر يونايتد بسبب زوجته

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن سبب رفض زين الدين زيدان، تدريب فريق مانشستر يونايتد، يعود لعدم قبول زوجته العيش في إنجلترا..

وأوضحت صحيفة “كادينا” الإسبانية، أن زوجة المدرب السابق لريال مدريد، لا ترغب بالعيش في إنجلترا، إلى جانب وجود الحاجز اللغوي، وهو ما يبرر رفض زيدان لتدريب “الشياطين الحمر”.

وتواصل نادي مانشستر يونايتد في الساعات الماضية مع زين الدين زيدان لتدريب “الشياطين الحمر”، بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير. ويتولى حاليا مايكل كاريك مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت ، أعلن تولي بعد إقالة سولشاير عقب الخسارة المريرة أمام واتفورد بنتيجة 4-1 .

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