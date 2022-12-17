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رياضة

زيدان يرفض دعوة الإتحاد الفرنسي لحضور نهائي مونديال قطر

عمر سلامي
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زيدان يرفض دعوة الإتحاد الفرنسي لحضور نهائي مونديال قطر
ح.م
زين الدين زيدان

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن النجم السابق للديكة، زين الدين زيدان، رفض دعوة الإتحاد الفرنسي لحضور المباراة النهائية من مونديال قطر 2022 .
وحسب قناة ” أر أم سي سبورت” RMC sport، فإن زين الدين زيدان رفض دعوة الإتحاد الفرنسي، لحضور نهائي مونديال قطر بين فرنسا والأرجنتين، الذي سيقام الأحد بملعب لوسيل.

ووفقا لإذاعة “مونتي كارلو”، فإن الاتحاد الفرنسي وجه دعوة للعديد من اللاعبين السابقين في تاريخ الديوك لحضور نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

وحسب “مونتي كارلو”، فإن بعض اللاعبين السابقين رفضوا الحضور، وفي مقدمتهم زين الدين زيدان.

وربطت وسائل إعلام، خبر رفض زيدان حضور النهائي بتغريدة لكريم بن زيمة، الذي نشر صورته مع زيدان في ستوري جديد، وكتب ” تصبحون على خير”.

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