أكدت تقارير إعلامية أن زين الدين زيدان يستعد للعودة إلى عالم التدريب، من بوابة منتخب فرنسا.

وحسب شبكة “أر إم سي” سبورت، فإن زيدان سيكون خليفة ديدييه ديشان على رأس المنتخب الفرنسي.

وقال الصحفي جيلبرت بريسبوا عبر شبكة RMC Sport:”ديدييه ديشان سيرحل في 2026، وزيدان سيكون خليفته، تم الاتفاق على كل شيء، والإعلان الرسمي مسألة وقت فقط”.

وأعلن ديشان في وقت سابق من هذا العام أنه سيغادر منصبه بعد مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد 14 عاما قضاها على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.

وتحدث زيدان في تصريحات سابقة، عن إمكانية خلافة ديشان، حيث قال: “سيكون ذلك مصدر فخر كبير لي.. وآمل أن تتاح لي الفرصة في الوقت المناسب”.

وحقق زيدان نجاحات كبيرة مع ريال مدريد، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية ولقب الدوري الإسباني.