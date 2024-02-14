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رياضة

زيدان يعلّق على أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد

عمر سلامي
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زيدان يعلّق على أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد
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زين الدين زيدان وكيليان مبابي

علّق مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، على أنباء انتقال مبابي إلى الريال، كما أشاد بالمستوى الذي يقدمه بيلينغهام مع النادي الملكي.

وقال زيدان في تصريحات نقلها موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي: “سنرى ما سيحدث، في الوقت الحالي، ليس لي صلة بالأمر”.

وعن احتمالية انتقال مبابي لريال مدريد، أضاف زيدان: “نتحدث عن ذلك كثيرا، لكننا لا نعرف ما سيحدث”.

وأشاد زيدان بالإنجليزي جود بيلينغهام المتألق مع ريال مدريد، هذا الموسم، قائلا: “أنا أشيد كثيرا بقدرات جود بيلينغهام، إنه أمر لا يصدق، ويقوم بأشياء مذهلة”.

وأضاف زيدان: “الآن نريده أن يفوز بالألقاب مع ريال مدريد، هذه هي أمنيتي خلال الفترة المقبلة”.

ورحل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد في صيف 2021، ولم يتول تدريب أي فريق حتى الآن.

وسبق لزيدان أن طلب التعاقد مع مبابي عندما كان مدربا في ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي مع نهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باحتمال انتقاله إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

ولم ينتقل مبابي في عدة مرات إلى ريال مدريد منذ عام 2017، بسبب عروض باريس سان جيرمان الضخمة من الناحية المالية.

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