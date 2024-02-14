زيدان يعلّق على أنباء انتقال مبابي إلى ريال مدريد

علّق مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، على أنباء انتقال مبابي إلى الريال، كما أشاد بالمستوى الذي يقدمه بيلينغهام مع النادي الملكي.

وقال زيدان في تصريحات نقلها موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي: “سنرى ما سيحدث، في الوقت الحالي، ليس لي صلة بالأمر”.

وعن احتمالية انتقال مبابي لريال مدريد، أضاف زيدان: “نتحدث عن ذلك كثيرا، لكننا لا نعرف ما سيحدث”.

زيدان: “مبابي إلى ريال مدريد؟ سنرى ما سيحدث. هناك الكثير من الحديث عن ذلك، لكننا لا نعرف ما سيحدث بعد”. pic.twitter.com/ZSAZ0RdiY3 — RMC World (@RMC_AH7) February 13, 2024

وأشاد زيدان بالإنجليزي جود بيلينغهام المتألق مع ريال مدريد، هذا الموسم، قائلا: “أنا أشيد كثيرا بقدرات جود بيلينغهام، إنه أمر لا يصدق، ويقوم بأشياء مذهلة”.

وأضاف زيدان: “الآن نريده أن يفوز بالألقاب مع ريال مدريد، هذه هي أمنيتي خلال الفترة المقبلة”.

ورحل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد في صيف 2021، ولم يتول تدريب أي فريق حتى الآن.

وسبق لزيدان أن طلب التعاقد مع مبابي عندما كان مدربا في ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي مع نهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باحتمال انتقاله إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

ولم ينتقل مبابي في عدة مرات إلى ريال مدريد منذ عام 2017، بسبب عروض باريس سان جيرمان الضخمة من الناحية المالية.