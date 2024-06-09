زيدان يعلّق على انتقال مبابي إلى ريال مدريد

علّق المدرب السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان، على انتقال كيليان مبابي، إلى صفوف النادي الملكي.

وأبدى زيدان، تفاؤلا كبيرا بقدرة المهاجم مبابي على التألق مع ريال مدريد، ليصبح من أساطير النادي.

وقال زيدان، في تصريح لشبكة “تيليفوت” الفرنسية: “إنه هناك في المكان المناسب وسيصنع التاريخ، وأعتقد أنه سيتفوق على الجميع”.

وانضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، بعد مسيرة استمرت 6 أعوام مع باريس سان جيرمان، تمكن خلالها من اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لنادي العاصمة الفرنسية، برصيد 256 هدف سجلها خلال 308 مباريات.

وتوّج مبابي بـ15 لقبا مع الفريق الباريسي، إضافة إلى إنجازه التاريخي مع المنتخب الفرنسي، حيث ساهم في فوزه بكأس العالم روسيا 2018، كما قاد منتخب بلاده إلى نهائي مونديال قطر 2022، قبل الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.