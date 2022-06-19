زيدان يعود ويتحدّث عن “النّطحة” وهدفه بِطريقة بانينكا

عاد أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان لِيتحدّث عن “نطحه” لِماتيراتسي، وهدفه الخرافي في نهائي كأس العالم 2006.

وقال زيدان عن “النّطحة” الشهيرة: “لستُ فخورا بِما فعلته، لكن هذه اللّقطة جزء من مشواري الرياضي. في الحياة، لا يُمكن للمرء أن يفعل كلّ شيء بِطريقة مثالية. مررت بِوضعيات أكثر تعقيدا، وأيضا لحظات حبلى بِالسعادة”.

وتطرّق “زيزو” إلى ما وقع في نهائي كأس العالم 2006 بِألمانيا، في مقابلة إعلامية بثّتها قناة “تي آف 1” الفرنسية، الأحد.

وعن هدفه في المباراة ذاتها وعلى طريقة “بانينكا”، قال زيدان: “أعتقد أن الأمر في شيء من الإبداع الكروي، وليس الجنون. كما لا أظنّ أنّي غامرت، لأن ركلة الجزاء استفاد منها منتخب فرنسا بعد مرور حوالي 7 إلى 8 دقائق من انطلاق المباراة، وبِالتالي، حتّى وإن أهدرتها فلدينا متّسع من الوقت للتصويب. الحارس بوفون يعرفني جيّدا، لذلك كان من الضروري ابتكار طريقة ما لِمخادعته وتسجيل الهدف”.