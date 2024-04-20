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رياضة

زيدان يقترب من تدريب بايرن ميونخ

عمر سلامي
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زيدان يقترب من تدريب بايرن ميونخ
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زين الدين زيدان

أكدت تقارير إعلامية أن زين الدين زيدان أصبح على بعد خطوة فقط من تدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن أسطورة منتخب فرنسا السابق زيدان على بعد “خطوة واحدة” فقط من خلافة توماس توخيل، الذي سيرحل عن منصب المدير الفني لبايرن بنهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن العقد لم يتم توقيعه بعد، حيث طلب زيدان من مسؤولي بايرن ضم مدافعين إضافيين.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية “، أفادت في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن إدارة بايرن اتصلت بوكيل زيدان.

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد ليقوده للفوز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة الأولى ما بين عامي 2016 و2018 والثانية ما بين عامي 2019 و2021.
ولم يقم زيدان بتدريب أي فريق منذ ذلك الحين لكنه قال في فيفري الماضي إنه مستعد للعودة.

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