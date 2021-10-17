زيدان يكشف عن مرشحه للكرة الذهبية

كشف النجم العالمي السابق زين الدين زيدان عن المرشح الأحق في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

ورشّح المدرب السابق لريال مدريد كريم بن زيمة للفوز بالجائزة هذا العام، بالنظر للمستوى الرائع الذي يقدمه مع ناديه ومنتخب بلاده فرنسا في الموسمين الماضي والحالي.

وقال زيدان في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: ” بن زيمة يستحق الكرة الذهبية، كان من الشرف لي تدريبه. يعرف كيف يفعل كل شيء بالملعب، وأتمنى أن يكافأ بمنحه الكرة الذهبية”.

ويعتبر بن زيمة من أكبر المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، رغم عدم تتويجه بلقب هداف أي بطولة كبرى، واقتصار نجاحه على لقب دوري الأمم الأوروبية الذي حققه مع فرنسا في 2021، رغم خوضه مباراتين فقط في البطولة.

وكانت مجلة “فرانس فوتبول” قد أعلنت عن قائمة مبدئية تضم 30 لاعبا، للتنافس على لقب أفضل لاعب في العالم، والذي سيتوّج بجائزة الكرة الذهبية في 29 نوفمبر المقبل.