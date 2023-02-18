زيدان يكشف عن موعد عودته للتدريب

تطرق النجم زين الدين زيدان، إلى موعد عودته مجددا إلى عالم التدريب، وأكد أنه ينتظر عرضا خلال الصيف المقبل.

وقال زيدان الذي وقع عقدا لتولي منصب سفير لفريق ألبيين من بطولة الفورمولا 1: “لدينا اتفاق في العقد، بأنه إذا تلقيت عرضًا للعمل مدربًا بأحد الأندية الكروية، فلن يكون هناك أي تعارض في الأمر”.

وأضاف زيدان في تصريحات لصحيفة لوفيغارو الفرنسية: “في الوقت الحالي لدي وقت، لكن لا أعلم المدة التي سأكون متفرغًا فيها، أنتظر عرضًا في جوان المقبل، ومن الممكن أن يصل العرض في وقت أسرع من ذلك”.

وبقي زين الدين زيدان، بلا منصب منذ صيف 2021، ورشّح مؤخرا لتدريب مثل باريس سان جيرمان وجوفنتوس.