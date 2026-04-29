-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

زيدان يُخاطب أنصار “الخضر”

الشروق الرياضي
  • 676
  • 0
خاطب حارس المرمى الدولي لوكا زيدان الجمهور الجزائري، بعد ظهيرة الأربعاء.

وكان الحارس زيدان قد تعرّض لِإصابة بِارتجاج في المخ وأيضا على مستوى الفك السفلي والذقن، خلال خوضه مباراة لِفريقه غرناطة أمام الضيف نادي ألميريا، في بطولة القسم الثاني الإسباني الأحد الماضي. وهو ما أثار الجدل حول إمكانية تغيّبه عن كأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل. خاصة وأنه غادر أرضية الميدان، ونُقل إلى المستشفى للعلاج.

وأجرى لوكا زيدان عملية جراحية ناجحة، وقال بعدها: “العملية سارت على ما يرام، لم أشعر بأي ضرر يُذكر، وسأعود إلى الملعب قريبا جدا. شكرا لكم على رسائل دعمكم”.

وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ختم الحارس لوكا زيدان قائلا: “كان الأمر مجرّد قلق أكثر من كونه إصابة خطيرة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد