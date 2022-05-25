زيدان يُدشّن مركزا رياضيا بِحضور 3 لاعبين جزائريين

دشّن أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان مركزا رياضيا، بِبلدية إيستر بِالجنوب الشرقي الفرنسي.

ودعا زيدان إلى حفل التدشين ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين، الحالي فريد بولحية (الصورة المدرجة أدناه/ الأوّل من اليمين)، وإيليان قبال (حضر مواجهتَي النيجر في أكتوبر الماضي/ الثالث من اليمين)، والسابق فؤاد قدير (الثاني من اليسار).

ويتكون المركز الرياضي من 5 ملاعب لِكرة القدم داخل القاعة، بِمقاييس 30 مترا على 20 مترا، وميدان في الهواء الطلق، و6 ملاعب لِرياضة البادل (تُشبه التنس).

وعلى غرار بلدية إيستر، يملك زيدان منشآت رياضية مماثلة في مناطق أخرى من فرنسا. تحمل اسم Z5، نسبة إلى الحرف الأوّل من لقبه واسمه، وأيضا رقم قميصه على مستوى الأندية في آخر مشوار احترافي له مع ريال مدريد.