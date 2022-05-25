-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

زيدان يُدشّن مركزا رياضيا بِحضور 3 لاعبين جزائريين

علي بهلولي
  • 225
  • 0
زيدان يُدشّن مركزا رياضيا بِحضور 3 لاعبين جزائريين

دشّن أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان مركزا رياضيا، بِبلدية إيستر بِالجنوب الشرقي الفرنسي.

ودعا زيدان إلى حفل التدشين ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين، الحالي فريد بولحية (الصورة المدرجة أدناه/ الأوّل من اليمين)، وإيليان قبال (حضر مواجهتَي النيجر في أكتوبر الماضي/ الثالث من اليمين)، والسابق فؤاد قدير (الثاني من اليسار).

ويتكون المركز الرياضي من 5 ملاعب لِكرة القدم داخل القاعة، بِمقاييس 30 مترا على 20 مترا، وميدان في الهواء الطلق، و6 ملاعب لِرياضة البادل (تُشبه التنس).

وعلى غرار بلدية إيستر، يملك زيدان منشآت رياضية مماثلة في مناطق أخرى من فرنسا. تحمل اسم Z5، نسبة إلى الحرف الأوّل من لقبه واسمه، وأيضا رقم قميصه على مستوى الأندية في آخر مشوار احترافي له مع ريال مدريد.

مقالات ذات صلة
5 شخصيات تريد خلافة شرف الدين عمارة

5 شخصيات تريد خلافة شرف الدين عمارة

بالفيديو.. موقف طريف لوالدة محرز في احتفالات التتويج باللقب

بالفيديو.. موقف طريف لوالدة محرز في احتفالات التتويج باللقب

ملعب “5 جويلية” مسرحا لِمباراة الجزائر وأوغندا

ملعب “5 جويلية” مسرحا لِمباراة الجزائر وأوغندا

استدعاء 33 لاعبا أوغنديا تأهّبا لِمواجهة الجزائر

استدعاء 33 لاعبا أوغنديا تأهّبا لِمواجهة الجزائر

رجال أمن بِدراجات هوائية في “العرس” المتوسّطي بِوهران

رجال أمن بِدراجات هوائية في “العرس” المتوسّطي بِوهران

منتخب الباراغواي الأقرب لمواجهة الخضر وديا في جوان

منتخب الباراغواي الأقرب لمواجهة الخضر وديا في جوان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد