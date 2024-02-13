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رياضة

زيدان يُفضّل التكتّم عمّا يُريده بِالضّبط

الشروق الرياضي
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زيدان يُفضّل التكتّم عمّا يُريده بِالضّبط
ح.م

يُواصل التقني زين الدين زيدان التكتّم بِشأن ما يُريده بِالضّبط، في مجال التدريب الذي ينتمي إليه.

ويبتعد زيدان عن نشاط التدريب منذ ماي 2021، تاريخ انتهاء مهمّته في الجهاز الفني لِنادي ريال مدريد الإسباني. وبعدها وفي تواريخ مُتباينة، استلم (بِطريقة مباشرة أو غيرها) عروض تدريب منتخبات بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والبرازيل وأمريكا والجزائر والسعودية، وأندية باريس سان جيرمان وجوفانتوس وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، وغيرها. لكنّه رفضها بِلباقة.

وفي أحدث ظهور إعلامي له عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت” بِفرنسا، قال زيدان: “التدريب مُجدّدا هو هدفي الدّائم. في هذه الفترة، لا أندفع وأُفضّل التريّث. هذا كل ما في الأمر”.

لكنّ المُتابعَ الجيّد لِشخصية “زيزو” وحياته التدريبية، يُلاحظ أن هذا التقني يستهدف منصبَين لا ثالث لهما، وينتظر أيّ عثرة للتقدّم إلى مُمارسة إحداهما، وهما العارضة الفنية لِكلّ من منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد. وهما الوجهتان اللّتان يعرفهما زيدان مثل جيبه.

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