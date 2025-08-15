-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

زيد الخير يجري بالقاهرة محادثات مع أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

الشروق أونلاين
  • 99
  • 0
زيد الخير يجري بالقاهرة محادثات مع أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

أجرى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى, مبروك زيد الخير, محادثات علمية بالقاهرة, مع أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة, الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح, وذلك على هامش المؤتمر العالمي الـ10 لدار الإفتاء المصرية, حسب ما أفاد به هذا الجمعة بيان للمجلس.

وتناولت المحادثات، استخدام الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن باعتباره “خطوة تقنية رائدة”, لكنها تحمل في طياتها تحديات كبيرة تتطلب حكمة ودقة, فكما يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة لفهم أعمق للنصوص قد تصبح “مصدرا للإرباك إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح”.

يذكر أن المؤتمر العالمي الـ10 لدار الإفتاء المصرية قد انعقد يومي 12 و13  من الشهر الجاري  تحت عنوان “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”.

مقالات ذات صلة
رسميا.. تغيير موعد الدخول الجامعي 2025-2026

رسميا.. تغيير موعد الدخول الجامعي 2025-2026

من الأرشيف إلى الحياة.. حين يمدّ الذكاء الاصطناعي يده إلى التاريخ

من الأرشيف إلى الحياة.. حين يمدّ الذكاء الاصطناعي يده إلى التاريخ

تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 7 ولايات

تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 7 ولايات

بريد الجزائر: تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية خلال سبتمبر المقبل

بريد الجزائر: تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية خلال سبتمبر المقبل

ضبط أوراق نقدية مزوّرة بقيمة تفوق 1.8 مليون يورو في الشلف

ضبط أوراق نقدية مزوّرة بقيمة تفوق 1.8 مليون يورو في الشلف

الحبس المؤقت لـ7 متّهمين بجنحة النصب واستعمال لقب متّصل بمهنة منظمة قانونا

الحبس المؤقت لـ7 متّهمين بجنحة النصب واستعمال لقب متّصل بمهنة منظمة قانونا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد