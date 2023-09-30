زيلينسكي : أوكرانيا تقوم بإنشاء أول أسطول في العالم من القوارب البحرية المسيرة

قال فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تقوم بإنشاء أول أسطول في العالم من قوارب بحرية مسيرة، وهذا أثناء افتتاحه للمنتدى الدولي للصناعات العسكرية في كييف، يوم 29 سبتمبر.

افتتح الأمس، الجمعة 29 سبتمبر، الرئيس الأوكراني ، فولوديمير زيلينسكي، وفي العاصمة الأوكرانية كييف، أول منتدى دولي للصناعات العسكرية.

وهو المنتدى الذي تسعى من خلاله أوكرانيا إلى استقدام مصنعي الأسلحة، هي التي تعتمد اعتمادا كبيرا في حربها مع روسيا على الغرب لتزويدها بالأسلحة.

زيلينسكي أثناء كلمته الافتتاحية للمنتدى قال أن أوكرانيا بدأت بإنتاج الأسلحة والقذائف وفقا لمعايير حلف الأطلسي، كما قال أيضا أن بلاده شرعت في إنشاء أول أسطول في العالم من القوارب البحرية المسيرة.

وقد عرفت الحرب الروسية الأوكرانية استخداما كثيفا للطائرات المسيرة من الجانبين. استخدام للطائرات المسيرة حتى خارج الحدود.

وحسب تقارير إعلامية، فيبلغ طول هذه القوارب المسيرة الأوكرانية حتى 5 أمتار، مع وزن 1000 كغ، وحمولة متفجرات تبلغ 300 كيلوغراما، مع إمكانية الإبحار إلى مدى يصل 800 كيلومترا تقطعها بسرعة 80 كيلومترا في الساعة. ولها عديد الاستخدامات، انطلاقا من الاستطلاع والمراقبة إلى الهجوم والتفجير الذاتي.