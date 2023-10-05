زيلينسكي: روسيا ستهاجم دولا أخرى في غضون 5 سنوات

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس، من أن روسيا قد تهاجم دولا أوروبية أخرى في غضون خمس سنوات، إذا تراجع دول القارة عن دعمها لكييف، حسبه.

وقال زيلينسكي خلال مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية بإسبانيا، إنه “لا يزال واثقا من استمرار المساعدات المالية الأمريكية والأوروبية لبلاده”.

وأضاف يقول:”من خلال توفير معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، يمكن للدول الأوروبية أن تساعد في ضمان أن أي سلاح روسي لن يضرب أي شخص آخر في أوروبا”.

قبل أن يتابع:”يجب ألا نسمح لبوتين (الرئيس الروسي) بزعزعة استقرار أي جزء آخر من العالم، أو من شركائنا، من أجل تدمير قوة أوروبا”، على حدّ قوله.