زيلينسكي في السعودية للحديث عن تبادل الأسرى

وصل الرئيس الأوكراني للسعودية أين استقبله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان في مطار الرياض، الثلاثاء 27 فيفري 2024.

وصل اليوم، الثلاثاء 27 فيفري، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الرياض في زيارة للمملكة العربية السعودية.

الهدف من هذه الزيارة التي قادت زيلينسكي إلى السعودية هو الحديث عن تبادل أسرى الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وكتب الرئيس الأوكراني في منشور على حسابه “إكس”، أين أعلن وصوله إلى المملكة العربية السعودية. قال أن “الموضوع الأول هو صيغة السلام. وفي العام الماضي عقدنا في جدة اجتماعاً فعالاً للمستشارين لمناقشة تنفيذه. ونحن الآن نقترب من قمة السلام الأولى ونعتمد على الدعم النشط المستمر من المملكة العربية السعودية.”

أما الموضوع الثاني، يقول زيلينسكي في منشوره “هو عودة أسرى الحرب والمبعدين. لقد ساهمت قيادة المملكة بالفعل في إطلاق سراح أبناء شعبنا. وأنا على ثقة من أن هذا الاجتماع سوف يسفر أيضا عن نتائج.”

كما أضاف الرئيس الأوكراني “سنناقش أيضًا مجالات التعاون الاقتصادي الواعدة ومشاركة المملكة العربية السعودية في إعادة إعمار أوكرانيا.”