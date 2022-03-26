زيلينسكي: كلّ دول العالم مهدّدة بنقص الغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنّ جميع دول العالم ستكون مهدّدة بنقص الغذاء بسبب الحرب التي تشنّها روسيا على بلاده.

جاء ذلك في خلال مشاركة زيلينسكي عبر الفيديو، في أشغال منتدى دولي الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.

وقال زيلينسكي حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في قطر:”أوكرانيا هي سلّة الغذاء للعالم. حيث تصدّر الزيوت والقمح وغيرها من المنتجات الزراعية. واستقرار كثير من الدول يعتمد على هذه الصادرات”.

وأضاف:”الأسواق اليوم لم تعد قادرة على تلبية متطلبات السكان بسبب هذه الأزمة. وهي أزمة كبيرة وعارمة”.

وتابع يقول:”أدعو الدول المنتجة والمصدّرة للطاقة إلى زيادة الإنتاج. كي يفهم الجميع أنه لا أحد يستطيع استخدام الطاقة للابتزاز وتهديد العالم”.