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زيلينسكي مخاطبا بوتين: اجلس معي.. أنا لا أعض (فيديو)

الشروق أونلاين
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زيلينسكي مخاطبا بوتين: اجلس معي.. أنا لا أعض (فيديو)
ح.م
الرئيسان الروسي والأوكراني

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، من نظيره الروسي الجلوس معه على طاولة المفاوضات قائلا: “اجلس معي.. أنا لا أعض”.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي  مخاطبا بوتين بطريقة ساخرة “اترك أرضنا رجاء إذا كنت لا تريد الخروج الآن، أجلس على طاولة المفاوضات.. أنا متفرغ.. أجلس، لكن ليس على بعد 30 مترًا، مثلما فعلت مع ماكرون وشولز. أنا جارك. لا أحتاج أن أكون على بعد 30 مترًا”.

واستطرد زيلينسكي قائلًا «أنا لا أعض.. أنا شخص طبيعي، أجلس معي وتحدث، مما أنت خائف؟ لا نهدد أي أحد، لسنا إرهابيين، لا نسرق البنوك، ولا نستولي على أراضي الآخرين”.

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