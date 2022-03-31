زيلينسكي يستدعي سفيرة أوكرانيا في المغرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس. عن استدعاء سفيري بلاده لدى المغرب وجورجيا. لأنهم “كانوا يضيّعون الوقت هناك”، على حدّ تعبيره.

وقال زيلينسكي في كلمة مصوّرة نشرها على تلغرام : “هناك من يضيّعون وقتهم ويعملون فقط للبقاء في مناصبهم”.

قبل أن يضيف:”اليوم وقّعت على المرسوم الأول لاستدعاء سفيرة أوكرانيا من المغرب. كما تم استدعاء السفير من جورجيا”.

زيلينسكي: سندرس مقترح حالة “الحياد” بعمق في المفاوضات مع روسيا

ويوم 28 مارس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ بلاده “تدرس بعمق مقترح إقرار حالة الحياد”، الذي تقترحه روسيا لإنهاء تدخّلها العسكري في الأراضي الأوكرانية.

وأكّد زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام روسية مستقلة، أجريت عبر الإنترنت وبثت عبر قناة تلغرام التابعة للرئاسة الأوكرانية، أنّ حالة الحياد هي إحدى بنود المفاوضات مع الروسية، التي ستدرسها مصالحه بعمق.

وفي وقت سابق، كان مكتب زيلينسكي قد استبعد أن توافق بلاده على حالة “حياد” مشابهة لما هو معمول به في السويد والنمسا.

وقال مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني وعضو وفد كييف في المحادثات الجارية مع موسكو ميخائيل بودولياك يوم 16 مارس: “نفهم محاولة الروس أن يظلوا الطرف صاحب المبادرة في العملية التفاوضية. ولهذا السبب تأتي من جانبهم تصريحات عن نموذجي الحياد السويدي أو النمساوي”.

قبل أن يتابع قائلا:”لكن أوكرانيا حاليا في حالة حرب مباشرة مع روسيا. ولذا لا يمكن أن يكون هناك أي نموذج سوى النموذج الأوكراني”.

زيلينسكي يقترح مقابلة بوتين في عاصمة عربية

ويوم 13 مارس، اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يقابل نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة. للتفاوض بخصوص إنهاء الحرب التي تدخل أسبوعها الثالث.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد صرّح زيلينسكي السبت أمام الصحفيين حول إمكانية لقائه مع بوتين:”لن يكون بنّاء أن نلتقي اليوم في روسيا أو أوكرانيا أو بيلاروس. هذه ليست الأماكن التي يمكننا فيها أن نتوصّل إلى تفاهم لإنهاء الحرب”.

وتابع يقول:”إذا سئلت عما إن كنت أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون بلدا مناسبة لذلك، خاصة مدينة القدس؟ فإنني أقول: نعم”.

وقد تحادث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت هاتفيا بحر هذا الأسبوع، مع زيلينسكي وبوتين. لبحث تسوية سياسية للنزاع بين موسكو وكييف.

ولا تعترف أوكرانيا، بشكل رسمي، بمزاعم الاحتلال بشأن القدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل. لكن سفيرها في تل أبيب كان قد تحدث في ديسمبر الماضي عن “فتح مكتب دبلوماسي في القدس”، لتمثيل بلاده لدى سلطات الاحتلال.

وفي 15 نوفمبر 1988، أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الجزائر، عن إنشاء دولة فلسطين واعتبار القدس عاصمة لها، غير أنّ المدينة لا تزال تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 6 ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قرار يقضي بما يسميه “اعتراف الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة لإسرائيل”، وسط رفض دولي.