زيلينسكي يعفي فاليري زالوجني من قيادة الجيش الأوكراني

أعفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القائد العام للقوات المسلحة لأوكرانيا، الفريق فاليري زالوجني وعين مكانه العقيد جنرال ألكسندر سيرسكي.

وحسب ما نشره الرئيس الأوكراني على قناته “تيليغرام” مساء اليوم الخميس، 8 فيفري، “أنا ممتن للجنرال زالوجني على الحماية لمدة عامين. أنا ممتن لكل انتصار حققناه معًا وأشكر جميع الجنود الأوكرانيين الذين يخوضون هذه الحرب ببطولة.”

فولوديمير زيلينسكي كتب “اعتبارًا من اليوم، سيتولى فريق إداري جديد قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. أريد أن تكون رؤية الحرب هي نفسها بالنسبة لجنودنا في روبوتين أو أفدييفكا، وفي القيادة العامة وستافكا. لقد أجريت عشرات المحادثات مع القادة على مختلف المستويات. وعلى وجه الخصوص، تحدثت اليوم مع العميد أندريه هناتوف، وميخايلو دراباتي، وإيجور سكايبيوك، والعقيدين بافيل باليسا وفاديم سوخاريفسكي.”

وأضاف “لقد قمت بتعيين العقيد جنرال ألكسندر سيرسكي قائداً أعلى للقوات المسلحة لأوكرانيا.”

وسبق لتقارير إعلامية وأن كشفت عن خلاف بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني. فكتبت صحيفة “بيلد” الألمانية “أراد زالوجني سحب القوات من أفدييفكا قبل بضعة أسابيع، لكن الرئيس رفض ذلك وفي 30 ديسمبر توجه زيلينسكي شخصيا إلى المدينة إلى خط المواجهة لدعم الجنود هناك”.

كما أن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قالت نهاية جانفي أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أبلغ قائد الجيش الأوكراني زالوجني في اجتماع يوم الإثنين، 29 جانفي، أنه سيقيله.

“واشنطن بوست” اعتبرت في تقريرها أن “شعبية زالوجني – سواء داخل الجيش أو بين المواطنين العاديين – تجعل إقالته مقامرة سياسية بالنسبة لزيلينسكي. كما أنه يشكل مخاطر استراتيجية في وقت كثفت فيه روسيا هجماتها وتباطأت المساعدات الأمنية الغربية لكييف.”