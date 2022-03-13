زيلينسكي يقترح مقابلة بوتين في عاصمة عربية

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يقابل نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة. للتفاوض بخصوص إنهاء الحرب التي تدخل أسبوعها الثالث.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد صرّح زيلينسكي السبت أمام الصحفيين حول إمكانية لقائه مع بوتين:”لن يكون بنّاء أن نلتقي اليوم في روسيا أو أوكرانيا أو بيلاروس. هذه ليست الأماكن التي يمكننا فيها أن نتوصّل إلى تفاهم لإنهاء الحرب”.

وتابع يقول:”إذا سئلت عما إن كنت أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون بلدا مناسبة لذلك، خاصة مدينة القدس؟ فإنني أقول: نعم”.

وقد تحادث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت هاتفيا بحر هذا الأسبوع، مع زيلينسكي وبوتين. لبحث تسوية سياسية للنزاع بين موسكو وكييف.

ولا تعترف أوكرانيا، بشكل رسمي، بمزاعم الاحتلال بشأن القدس المحتلة كعاصمة لإسرائيل. لكن سفيرها في تل أبيب كان قد تحدث في ديسمبر الماضي عن “فتح مكتب دبلوماسي في القدس”، لتمثيل بلاده لدى سلطات الاحتلال.

وفي 15 نوفمبر 1988، أعلن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الجزائر، عن إنشاء دولة فلسطين واعتبار القدس عاصمة لها، غير أنّ المدينة لا تزال تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 6 ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قرار يقضي بما يسميه “اعتراف الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة لإسرائيل”، وسط رفض دولي.