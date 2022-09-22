زيلينسكي يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى مع روسيا

أكدت سلطات أوكرانيا مساء الأربعاء إفراجها عن 55 أسير روسي، مقابل إطلاق روسيا سراح 215 أسيرا، في عملية تبادل للأسرى بين الجانبين.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد صرح رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري ييرماك قائلا:””لقد نجحنا في تحرير 215 شخصا”. مضيفا:”بالمقابل، أعطينا روسيا 55 شخصا”.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مسجلة، إن من بين الأسرى الـ55 الذي أفرجت عنهم بلاده فيكتور ميدفيدتشوك، النائب الأوكراني السابق المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي إن صفقة التبادل بين كييف وموسكو، شملت أسرى الحرب الأجانب الـ10، وهم 5 بريطانيين وأمريكيان وسويدي وكرواتي ومغربي.

بن سلمان يتوسّط لإطلاق 10 “أسرى” لدى روسيا.. بينهم مغربي

وأعلنت الخارجية السعودية في وقت سابق يوم الأربعاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توسّط للإفراج عن 10 أسرى أجانب اعتقلتهم القوات الروسية في الحرب الدائرة بأوكرانيا، بينهم طالب مغربي المحكوم عليه بالإعدام.