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زيلينسكي يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى مع روسيا

الشروق أونلاين
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زيلينسكي يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى مع روسيا
أرشيف
فولوديمير زيلينسكي

أكدت سلطات أوكرانيا مساء الأربعاء إفراجها عن 55 أسير روسي، مقابل إطلاق روسيا سراح 215 أسيرا، في عملية تبادل للأسرى بين الجانبين.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد صرح رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري ييرماك قائلا:””لقد نجحنا في تحرير 215 شخصا”. مضيفا:”بالمقابل، أعطينا روسيا 55 شخصا”.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مسجلة، إن من بين الأسرى الـ55 الذي أفرجت عنهم بلاده فيكتور ميدفيدتشوك، النائب الأوكراني السابق المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي إن صفقة التبادل بين كييف وموسكو، شملت أسرى الحرب الأجانب الـ10، وهم 5 بريطانيين وأمريكيان وسويدي وكرواتي ومغربي.

بن سلمان يتوسّط لإطلاق 10 “أسرى” لدى روسيا.. بينهم مغربي

وأعلنت الخارجية السعودية في وقت سابق يوم الأربعاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توسّط للإفراج عن 10 أسرى أجانب اعتقلتهم القوات الروسية في الحرب الدائرة بأوكرانيا، بينهم طالب مغربي المحكوم عليه بالإعدام.

وجاء في بيان لخارجية المملكة، أنّ الأسرى المفرج عنهم يحملون جنسيات المغرب، الولايات المتحدة، بريطانيا، السويد، وكرواتيا. وأكدت أنه قد تمّ نقلهم من روسيا إلى السعودية.

وستباشر السلطات السعودية “العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم”، حسب ما أكده البيان ذاته.

 وذكرت الوزارة في مستهلّ بيانها أنّ الخطوة جاءت “استمرارا لجهود ولي العهد محمد بن سلمان، في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية”.

بريطانيا ترحّب بالإفراج عن 5 من رعاياها

وفي ردود الفعل الدولية، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن ترحيبها بالإفراج عن الأسرى المعتقلين في أوكرانيا، مؤكدة أن بينهم 5 بريطانيين.

وقالت تراس في تغريدة على تويتر: “نرحّب بشدة بالأنباء التي تفيد بأن خمسة مواطنين بريطانيين محتجزين لدى وكلاء مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا سيعودون بأمان”.

كما عبّرت تراس عن عرفانها لدور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والدعم السعودي لجهود الإفراج عن المعتقلين.

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