زيلينسكي يلتقي ترامب بحضور قادة أوروبا والناتو

زيلينسكي يلتقي ترامب بحضور قادة أوروبا والناتو
وكالات
ترامب وزيلينسكي على هامش جنازة البابا فرانسيس أفريل 2025

أعلن قادة أوروبيون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، توجههم إلى واشنطن للانضمام إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض غدًا.

وكشفت وسائل إعلام دولية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوجه، الإثنين، إلى واشنطن للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، على أن يرافقه عدد من كبار القادة الأوروبيين إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

 وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأحد أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيرافق زيلينسكي خلال لقائه المرتقب مع ترامب.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وميرتس والرئيس الفنلندي الكسندر ستوب انهم سيكونون حاضرين في واشنطن الإثنين، ومثلهم الامين العام لحلف شمال الاطلسي مارك روته..

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت في وقت سابق أنها ستشارك مع زعماء أوروبيين آخرين في قمة ترامب وزيلينسكي في واشنطن غدا، لكنها لم تفصح عن هؤلاء الزعماء الأوروبيين.

وبحسب دبلوماسيين، فإن البحث سيركز على الضمانات الأمنية التي يمكن منحها لأوكرانيا في إطار أي اتفاق سلام محتمل، إضافة إلى وضع خطوط عريضة لاتفاق بين كييف وموسكو.

ويضم “تحالف الراغبين” معظم الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فضلاً عن دول غير أوروبية مثل كندا.

