زيمبابوي تجدّد دعمها الثابت لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير

زيمبابوي

أكد وزير خارجية جمهورية زيمبابوي يوم الجمعة، موقف بلاده الثابت والدائم إزاء دعم الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

جاء ذلك في الخطاب الرسمي الذي ألقاه الوزير باسم رئيس جمهورية زيمبابوي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة.

إلغاء حصرية “الحكم الذاتي” و العودة إلى الشرعية الدولية

وأشارت وكالة الأنباء الصحراوية إلى أن “الدعم الزيمبابوي ينبع من التزام هذا البلد الإفريقي التاريخي بمبادئ التحرر والعدالة. التي شكلت أساس نضال الشعوب الإفريقية ضد الاستعمار والاضطهاد”.

“وتعود العلاقات بين زيمبابوي والجمهورية الصحراوية، إلى عقود من التعاون والتضامن الأخوي. إذ وقفت هراري منذ استقلالها إلى جانب الشعب الصحراوي في مختلف المحافل الدولية”، يضيف المصدر.

