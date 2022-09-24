زينب الميلي ابنة الشهيد “العربي التبسي” في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله زينب الميلي ابنة الشهيد العربي التبسي وزوجة الديبلوماسي والوزير الراحل محمد الميلي بعد مرض عضال.

عملت الفقيدة كصحفية في جريدة “الشعب” العمومية بعد الاستقلال، كما عُرفت باهتمامها بحماية التراث الثقافي غير المادي وخاصة اللباس التقليدي، وهي التي أقامت عددا من المعارض الفنية للدمية باللباس التقليدي لكل مناطق الجزائر، لا زال بعضها معروضا إلى غاية الآن في متحف “باردو”، قبل أن تختفي في السنوات الأخيرة من المشهد الإعلامي بسبب المرض.

ونعى وزير المجاهدين العيد ربيقة الراحلة زينب الميلي ابنة الشهيد الشيخ العربي التبسي وأرملة المجاهد محمد الميلي.

وجاء في منشور للوزير على صفحته الرسمية عبر فيسبوك “رحمة الله على المجاهدة “زينب جدري”، ابنة الشهيد الشيخ العربي التبسي وأرملة المجاهد محمد الميلي، عليهم رحمة الله.

برحيلها تفقد الجزائر مجاهدة فذة ومناضلة وطنية شديدة المراس وإعلامية قديرة وكاتبة ملهمة عرفتها المحافل الثقافية التي ستظل شاهدة على علو منزلتها وسمو درجتها، ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا أن أتقدم إلى عائلتها الكريمة ورفاقها في الجهاد وإلى الأسرة الإعلامية بأخلص التعازي، داعيا الله أن يتغمدها برحمته الواسعة ويتقبلها لديه بالقبول الحسن في جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.