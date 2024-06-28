زين الدين بلعيد في بلجيكا لتوقيع عقده مع “سانت تروند”

قندوسي يقاضي قنوات روّجت بأنه كان سببا في فشل انتقاله إلى الأهلي

أعلنت الشركة الخاصة بتسويق الدولي الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المصري، والمعار لفريق سيراميكا كليوباترا، رفع دعوى قضائية ضد بعض البرامج التليفزيونية، بسبب ادعائها بأن اللاعب الجزائري كان سببًا في فشل انتقال زميله في الخضر زين الدين بلعيد إلى الأهلي ورحيله إلى الدوري البلجيكي.

ونشرت الشركة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، بيانًا رسميًا، أكدت فيه أنها ستتقدم ببلاغات ضد بعض البرامج التليفزيونية التي روجت واتهمت أحمد قندوسي بأنه أحد الأسباب التي أدت إلى رفض زين الدين بلعيد التوقيع للنادي الأهلي، والانتقال إلى بلجيكا.

وأكدت الشركة الخاصة بتسويق قندوسي، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه البرامج، والتي ادعت كذبا في حق لاعبها، مشددة على أنها لن تتوانى في حماية حقوق لاعبيها بكل الوسائل المتاحة، ومنع أي ضرر لسمعة أي لاعب ينتمي إليها.

كانت بعض البرامج التلفزيونية، أشارت إلى أن فشل صفقة انتقال زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة، كان من بين أسبابها قندوسي الذي نصح اللاعب بعدم الانتقال إلى الأهلي.

علما أن الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع زين الدين بلعيد خلال الفترة الماضية، للتعاقد معه وتدعيم خط الدفاع، ولكن اللاعب وقع لنادي سانت تروند البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي نفس السياق، غادر أمس الجزائر اللاعب الدولي زين الدين بلعيد الجزائر متجها إلى بلجيكا لترسيم إلحاقه بنادي سانت تروند البلجيكي، حيث تحصل نادي اتحاد العاصمة على 500 ألف يورو، بالإضافة إلى 20% من نسبة إعادة البيع، في حين سيتحصل زين الدين بلعيد على راتب يبلغ 350 ألف يورو.

وشارك المدافع مع نادي اتحاد العاصمة، في 137 مباراة، أحرز خلالها 13 هدفا وصنع 3 أخرى، كما تُوج رفقة فريقه ببطولتي كأس الكاف وكأس “السوبر” الإفريقي.

وفي الموسم الحالي، خاض زين الدين بلعيد 18 مباراة في الدوري الجزائري، بالإضافة إلى مشاركته في 11 لقاء بكأس الكنفدرالية.