زين الدين بلعيد يعود إلى دائرة اهتمامات الأهلي المصري

لتدعيم صفوفه قبل انطلاق كأس العالم للأندية

عاد اسم المدافع زين الدين بلعيد، لاعب سانت ترويدن البلجيكي، إلى دائرة اهتمامات نادي الأهلي المصري، في إطار سعي “القلعة الحمراء” لتدعيم صفوفها قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، بحسب ما أكده موقع الجمهور المصري.

ويعيش بلعيد موسمًا صعبًا مع فريقه البلجيكي، حيث يعاني من التهميش وقلة المشاركات، ما دفعه للتفكير بجدية في الرحيل والبحث عن فرصة جديدة تضمن له اللعب بشكل أساسي.

ويأتي اهتمام الأهلي باللاعب الجزائري في ظل معاناة الفريق في مركز قلب الدفاع خلال الموسم الجاري، لا سيما في ظل تكرار إصابات المغربي أشرف داري، وتراجع مستوى الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم، وهو ما جعل إدارة النادي تفتح ملف التعاقدات الدفاعية استعدادًا للاستحقاقات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها مونديال الأندية.

وبحسب نفس المصدر أن المدافع الجزائري تم عرضه علي النادي من قبل احد وكلاء اللاعبين، بعد استطلاع رغبة اللاعب في اللعب للنادي الأهلي. وأضاف أن النادي الأهلي أبدي ترحيبا مبدئي بالأمر، لكن الأمور لم تتطرق حتى الآن بتقديم الأهلي عرض رسمي، لكن الأمر مازال في وضع الدراسة. وأكد أن سانت ترويدن البلجيكي لا يمانع رحيل اللاعب في حال وصول عرض بمبلغ يقترب من مليون دولار وهو المبلغ الذي تم دفعه من قبل ناديه عند شرائه مطلع الموسم.

وشارك زين الدين بلعيد مع فريقه هذا الموسم في 15 مباراة بمعدل دقائق لعب فعلي 13 مباراة فقط.