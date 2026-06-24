زين الدين بلعيد يعود إلى دائرة اهتمامات الأهلي

لحل أزمة دفاعه

عاد زين الدين بلعيد لاعب “الخضر” إلى حسابات نادي الأهلي من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تحركات الإدارة لتدعيم الخط الخلفي بناءً على طلب الحسين عموتة المدير الفني الجديد، الذي وضع ملف الدفاع ضمن أولويات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حسب ما أكدته “الأهرام” المصرية.

يأتي إعادة فتح ملف بلعيد في وقت يواجه فيه الأهلي أزمة واضحة في مركز قلب الدفاع، سواء بسبب نقص الخيارات المتاحة أو الحاجة إلى التعاقد مع لاعب يمتلك الخبرات والقدرة على قيادة الخط الخلفي في البطولات المحلية والقارية.

وتفاضل إدارة الأهلي بين عدة أسماء لتدعيم الدفاع، إلا أن زين الدين بلعيد عاد بقوة إلى قائمة المرشحين بعد اقتناع عموتة بإمكاناته الفنية والبدنية، وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق.

كما ساهمت حالة عدم القناعة ببعض الخيارات المطروحة من الدوري المصري في إعادة الاهتمام بالمدافع الجزائري، حيث يرى مسؤولو الأهلي أن السوق المحلية لا تضم حاليًا العدد الكافي من المدافعين القادرين على تلبية متطلبات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة.

ويفاضل الأهلي بين أكثر من سيناريو لحسم ملف الدفاع، سواء بالتعاقد مع زين الدين بلعيد أم حسم صفقة أخرى أجنبية، إلا أن اللاعب الجزائري يبقى أحد أبرز الأسماء المطروحة بقوة على طاولة المفاوضات.