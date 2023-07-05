زين الدين بلعيد يقترب من “بروج” البلجيكي

تألقه بألوان "سوسطارة" فتح له باب الاحتراف

يقترب مدافع إتحاد العاصمة، الدولي زين الدين بلعيد، من التوقيع لنادي “أف سي بروج” البلجيكي خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي، عقب دخول إدارة فريقه في مفاوضات متقدمة مع النادي البلجيكي في الساعات الأخيرة، بصفقة تحويلية تقارب الـ500 ألف أورو، وراتب سنوي صاف يقدّر بـ300 ألف أورو، لمدة 3 سنوات، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية بلجيكية، الأربعاء، التي أكدت رغبة نادي “أف سي بروج” في التعاقد مع الدولي الجزائري.

وكان بلعيد قد استدعي مؤخرا من قبل مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، للمشاركة في تربص جوان الأخير، تحسبا لمواجهتي أوغندا، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وكذا ودية تونس التي جرت على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، كان قد تألق بشكل ملفت خلال الموسم الكروي الحالي بألوان الإتحاد في البطولة وكذا في كأس الإتحاد الإفريقي من خلال قيادة التشكيلة العاصمية لمعانقة التاج القاري، الأمر الذي جعله محل أطماع عديد النوادي، سواء في أوروبا أو في الخليج وحتى في القارة السمراء.

يحدث هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر من بيت الإتحاد عن تفضيل اللاعب الانتقال إلى البطولة الفرنسية، خصوصا وأنه يتواجد محل اهتمام ناديين اثنين ينشطان في “الليغ 1”.

يشار أن النادي الأهلي المصري كان قد أبدى رغبة في ضم الدولي الجزائري، شهر مارس الفارط، لتدعيم خط دفاع النادي الأهلي تحسبا للموسم الجديد، بطلب من المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي ألح على ضمان الصفقة.

جدير ذكره، ان أسرة فريق إتحاد العاصمة، كانت قد احتفلت قبل أسبوع بوصول قائدها، زين الدين بلعيد، للمواجهة رقم 100، بألوان النادي، حيث كرّمت الإدارة لاعبها في ملعب “عمر حمادي”، من خلال تقديم المدرب عبد الحق بن شيخة، قميصا لبلعيد يحمل الرقم الـ100، إذ أشاد بن شيخة بالدور الكبير الذي يلعبه بلعيد في الفريق، ليؤكد في ختام تصريحاته قائلا “إن بلعيد، وصل لهذا الرقم خلال مباراة “الداربي” أمام مولودية الجزائر”.