زين الدين زيدان يعلن موقفه من تدريب بايرن ميونيخ

أعلن النجم الفرنسي زين الدين زيدان موقفه رسميا من إمكانية تدريب نادي بايرن ميونيخ في المستقبل.

وقبل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، ردّ زيدان على سؤال حول إمكانية تدريبه “البافاري” في المستقبل، حيث قال: “لا، سأذهب لمشاهدة المباراة فقط”.

وأضاف “زيزو” عبر شبكة “سكاي” الألمانية “: “وأتمنى بالطبع أن يفوز ريال مدريد”.

وأدرجت تقارير صحفية اسم زين الدين زيدان مع الأسماء المرشحة لقيادة بايرن ميونخ، الذي سينفصل عن مدربه الحالي توماس توخيل بنهاية الموسم الحالي.

ويلتقي الريال وبايرن ميونيخ مساء الأربعاء المقبل على ملعب “سانتياغو برنابيو”، في إياب نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، على ملعب “أليانز أرينا”.

واقتصرت التجربة التدريبية لزيدان البالغ 51 عاما على نادي ريال مدريد في ولايتين مختلفتين 2016 -2018 و2019-2021، وفاز خلالهما بعدة بطولات أبرزها ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.