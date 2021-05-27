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رياضة
بعد موسم "شاحب"

المدرب زيدان يُودّع الريال

الشروق الرياضي
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المدرب زيدان يُودّع الريال

استقال التقني زين الدين زيدان، الخميس، من تدريب فريق ريال مدريد. كما جاء في بيان نشرته إدارة النادي الإسباني.

وقالت إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز: “تُعلن إدارة نادي ريال مدريد عن تقديم المدرب زين الدين زيدان استقالته”.

واستهلّ زين الدين زيدان (48 سنة) مهمّة تدريب الريال في مارس 2019، بِعقد كان يُفترض أن تنقضي مدّته صيف 2022.

وأضاف البيان: “حان الوقت لِتقبّل قرار زيدان، والاعتراف بِاحترافيته، وشغفه، وإخلاصه طوال سنوات العمل. وما تُمثّله شخصيته لِريال مدريد”.

وخرج الريال من سباق الموسم الكروي الحالي خالي الوفاض، حيث تموقع ثانيا في جدول ترتيب البطولة الإسبانية، وودّع مضمار الكأس المحلية في الدور الـ 16، وأُقصي في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، والمحطّة ذاتها في منافسة الكأس الإسبانية الممتازة.

واختتمت إدارة نادي “الميرنغي” بيانها تقول: “زيدان أحد أعظم أساطير فريقنا الريال. إنّه يعلم أن اسم الريال سيبقى محفورا في قلبه، وأن فريقنا سيبقى دائما بيته”.

وبدأت الصحافة الإسبانية تُردّد أسماء التقنيين الذين سيخلفون زيدان في العارضة الفنية للريال، أبرزهم الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي قاد فريق الإنتر إلى إحراز لقب البطولة المحلية للموسم الحالي واستقال من منصبه التدريبي، الأربعاء. فيما توقعت عودة زيدان إلى فريقه السابق جوفانتوس الإيطالي، وتدريب النادي بدلا من التقني المحلي الحالي أندريا بيرلو. في انتظار جديد العارضة الفني للناديَين العملاقَين ريال مدريد وجوفانتوس.

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