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رياضة

زين الدين فرحات أغلى لاعبي القسم الثاني الفرنسي

علي بهلولي
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زين الدين فرحات أغلى لاعبي القسم الثاني الفرنسي

يتصدّر الجزائري زين الدين فرحات متوسط ميدان فريق نيم، لائحة أغلى لاعبي بطولة فرنسا للقسم الثاني.

وتبلغ القيمة المالية لِزين الدين فرحات 8 ملايين أورو، ويأتي في المركز الثاني مدافع فريق تولوز بافودي دياكيتي بِمبلغ 5 ملايين أورو. استنادا إلى أحدث تقرير نشره الموقع العالمي المُتخصّص “ترانسفر ماركت”.

ويرتبط زين الدين فرحات (28 سنة) مع نادي نيم الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2022.

وقدّم فرحات أداءً راقيا في بطولة فرنسا للقسم الأوّل نسخة الموسم الماضي، وكان أحد أفضل لاعبي خط الوسط. مثلما هو الشأن لِمواطنه فريد بولحية من فريق ماتز.

وحاول زين الدين فرحات تغيير الأجواء في الصيف الماضي، لكن المُقترحات التي استلمها لم تكن في مستوى العروض الفنية الطيّبة التي قدّمها.

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